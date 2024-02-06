Не пристегнулся: во Владивостоке умер каменщик, упав со второго этажа

Трагедия произошла на стройплощадке во Владивостоке, погиб рабочий, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Накануне, 5 февраля, на участке строительного объекта на Старцева каменщик упал со второго этажа и скончался. Следственные органы проводят проверку по факту этого инцидента, подпадающего под часть 2 статьи 143 УК РФ, связанную с нарушением требований охраны труда.
Предварительные данные указывают на то, что страховочный пояс работника был расстегнут, что могло стать причиной трагического исхода. Другие детали и обстоятельства ЧП пока неизвестны. «КП» направила запросы в правоохранительные органы, расследование продолжается.
Аналогичную проверку в сфере охраны труда ранее начали на судне в акватории Камчатки. Моряк по неизвестным причинам упал за борт 4 февраля, его, к сожалению, до сих пор не нашли.