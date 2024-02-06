Хабаровчанин заживо сжег жену на даче

Хабаровчанина, который сжег жену, осудили на 17 лет, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В июне прошлого года пара находилась на даче в селе Черная речка, между супругами возник конфликт. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры облил жену бензином и поджег. Через несколько дней 44-летняя женщина скончалась в больнице.
«Хабаровский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Хабаровска. Он признан виновным по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Хабаровского края», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.