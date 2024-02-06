Хабаровчанин заживо сжег жену на даче

В июне прошлого года пара находилась на даче в селе Черная речка, между супругами возник конфликт. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры облил жену бензином и поджег. Через несколько дней 44-летняя женщина скончалась в больнице.