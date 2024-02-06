Крупный вещевой рынок загорелся в Семее

— В 2:29 часов прибывшие на место пожара огнеборцы установили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики, с распространением на помещения 2 этажа. Работы по тушению возгорания продолжаются. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются. В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 349 человек личного состава и 47 единиц техники и 1 пожарный поезд, — сообщили в ДЧС региона.