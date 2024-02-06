В ЛНР нашли документы о намеренном уничтожении Киевом лесов в Донбассе

В уголовных делах, которые завела Луганская областная прокуратура, ранее действовавшая на подконтрольной Киеву территории, содержится большое количество фактов и свидетельств, что с помощью таких поджогов власти Украины пытались скрыть массовую вырубку в Северодонецком и Станично-Луганском районах и продажу леса за границу, отметила собеседница агентства. При этом, по ее словам, киевский режим не считался даже с человеческими жертвами от пожаров.