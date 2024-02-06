«На территории прокуратуры города Северодонецка был обнаружен ряд документов и уголовных дел, которые доказывали причастность украинской власти к поджогам лесов (на подконтрольной на тот момент Киеву территории Донбасса. — Прим. ред.) и летом 2020 года, и сентябрь-октябрь того же 2020 года», — сообщила собеседница агентства.
В уголовных делах, которые завела Луганская областная прокуратура, ранее действовавшая на подконтрольной Киеву территории, содержится большое количество фактов и свидетельств, что с помощью таких поджогов власти Украины пытались скрыть массовую вырубку в Северодонецком и Станично-Луганском районах и продажу леса за границу, отметила собеседница агентства. При этом, по ее словам, киевский режим не считался даже с человеческими жертвами от пожаров.
Эти данные подтверждают и местные жители.
«Они (неизвестные люди. — Прим. ред.) брали пластиковые бутылки и подвешивали на сосны, потому что люди видели, когда лес горел, как клубнями выкатывалась оттуда шары (огненные шары в результате горения, предположительно, бензина. — Прим. ред.)», — рассказал РИА Новости житель села Боровское Виталий.
Несколько свидетелей сообщили о серии взрывов в разных местах в лесу, хотя в то время там не велись боевые действия.
«Девочки, у меня в Смоляниново (населенный пункт Северодонецкой агломерации. — Прим. ред.) ад кромешный, 64-я часть Лисичанск (пожарная часть. — Прим. ред.) стоит на обочине, “хлопают” травку, через дорогу горят улицы. Они ничего не делают, посылают людей подальше, пожалуйста, помогите», — говорится в расшифровке разговора местной жительницы с диспетчером пожарной службы.
Согласно материалам уголовного дела, в этих пожарах 21 человек погиб, более 600 получили ранения и травмы разной степени тяжести, ущерб оценивается в десятки миллионов гривен.
В конце января 2024 года глава ЛНР Леонид Пасечник ввел в нескольких населенных пунктах региона режим ЧС из-за подъема талых и грунтовых вод, в результате которых оказались подтоплены дома в Станично-Луганском районе и ряде сел Северодонецкой агломерации. Согласно свидетельствам местных жителей, грунтовые воды начали подниматься после 2020 года из-за массовых вырубок леса и последовавших за ними лесных пожаров. Хвойные леса в этом районе служили естественной дренажной системой. Сейчас власти ЛНР принимают меры для предотвращения дальнейшего подъема вод.