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Поезд насмерть сбил пенсионера на ж/д станции Безымянка в Самаре

Житель Самары при переходе ж/д путей засмотрелся в экран телефона и не успел среагировать.

Вечером в воскресенье, 4 февраля 2024 года, на железной дороге в Самаре произошло ЧП. В районе станции Безымянка под колеса поезда попал пожилой мужчина. Пенсионер загляделся в экран телефона и не успел среагировать.

— По предварительным данным, поездом смертельно травмирован 68-летний мужчина, который при переходе железнодорожных путей смотрел в экран смартфона и опасную зону покинуть не успел, — сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.

Машинист электрички, к сожалению, не смог предотвратить трагедию. В настоящее время правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Проводится проверка. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, в декабре 2023 года в Самаре пожилая женщина погибла на станции Зубчаниновка. Она поскользнулась на ж/д переходе. По словам дочери, пенсионерка пыталась выбраться, но просто не успела.

несчастный случай
РЖД