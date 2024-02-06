Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Ребенка сбили насмерть в Караганде

Сегодня утром в Караганде автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Он скончался в медицинском учреждении, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 6 февраля в Караганде около восьми часов утра 51-летний водитель, управляя внедорожником Toyota, двигался по улице Аманжолова в Караганде.

«Не обеспечив безопасность дорожного движения, на нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 12-летнего школьника, который переходил проезжую часть дороги в установленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении», — сообщили в ведомстве.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. Водитель водворен в изолятор временного содержания. Департамент полиции в очередной раз призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.