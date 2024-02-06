Ребенка сбили насмерть в Караганде

«Не обеспечив безопасность дорожного движения, на нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 12-летнего школьника, который переходил проезжую часть дороги в установленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении», — сообщили в ведомстве.