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В Хорезме фермер вырубил деревья, нанеся ущерб природе на 618 млн сумов

В отношении главы фермерского хозяйства, вырубившего более 80 здоровых деревьев, возбуждено уголовное дело.
Источник: t.me/ecoxorazm

Сотрудники правоохранительных органов и Хорезмского областного управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата выявили случай незаконной вырубки деревьев.

В частности, руководитель фермерского хозяйства «Х. О.», расположенного в Гурленском районе, незаконно вырубил 81 здоровое дерево. .Ущерб, нанесенный природе, составил 618,1 млн сумов.

По данному факту в отношении гражданина Н. Х. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РУз (Незаконная порубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб).

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