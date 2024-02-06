В Хорезме фермер вырубил деревья, нанеся ущерб природе на 618 млн сумов

Сотрудники правоохранительных органов и Хорезмского областного управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата выявили случай незаконной вырубки деревьев.
В частности, руководитель фермерского хозяйства «Х. О.», расположенного в Гурленском районе, незаконно вырубил 81 здоровое дерево. .Ущерб, нанесенный природе, составил 618,1 млн сумов.
По данному факту в отношении гражданина Н. Х. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РУз (Незаконная порубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб).