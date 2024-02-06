Руководителя «Ертіс орманы» задержали за взятки

Кроме того, как сообщили в Антикоре, проводится досудебное расследование в отношении пяти бухгалтеров Резервата, которые в период 2021—2023 гг. совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере в сумме 25 млн тенге путем начисления и перечисления сверхустановленной заработной платы на свои карточные счета, а также на счета действующих и бывших работников учреждения.