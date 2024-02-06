Ушел из жизни заслуженный работник культуры Татарстана Радиф Яваев

В воскресенье в поисковом отряде «ЛизаАлерт» появилось сообщение о том, что Радиф Яваев пропал в Москве, перестав выходить на связь с 3 февраля. В его поисках принимало участие несколько десятков волонтеров. В поисковом отряде также подтвердили гибель заслуженного работника культуры.