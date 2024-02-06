Миллион тонн рыбы вывезли контрабандой из Казахстана — финмониторинг

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. Казахстанский предприниматель контрабандой отправлял в страны Европейского союза филе судака.
Рыбу он ловил в водоемах Алматинской области, а в сопроводительных документах менял ее «происхождение» — всего почти за год по этой схеме в Евросоюз уехало более миллиона тонн рыбы, констатировали следователи агентства по финмониторингу.
«Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака», — говорится в сообщении ведомства.
Страной происхождения алматинского судака в поддельных ветеринарных сертификатах указывали Кыргызстан, отметили в АФМ. Их почти год использовали для получения разрешительных документов на экспорт, добавили в ведомстве.
Между тем рыбу ловили в местных водоемах, причем разрешительных документов, продолжили в агентстве.
«В ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн», — поделились в АФМ.
Расследование продолжается.