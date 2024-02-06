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В Волгоградской области взорвали части сбитого беспилотника

В поселке Волгодонском Калачевского района нашли части объекта, похожего на БПЛА.

Специалисты уничтожили фрагменты, напоминающие беспилотник.

По словам руководителя Советского сельского поселения Андрея Пака, военные сбили летальный аппарат. Его фрагменты нашли неподалеку. Как сообщила «Волгоградская правда.ру», БПЛА и его части ничего не повредили, во время инцидента никто не пострадал.

Глава сельского поселения добавил, что упавшие фрагменты беспилотника уже обнаружили. Саперы взорвали элементы аппарата. Местных жителей заранее предупредили о проведении операции. Подрыв произвели около 12.00.

Сейчас в полях Калачевского района не осталось элементов, опасных для жизни людей.

Напомним, 3 февраля губернатор Андрей Бочаров подтвердил, что средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА в районе Заканалья в Волгограде и в Калачевском районе области. После падения беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе.