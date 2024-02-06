В Волгоградской области взорвали части сбитого беспилотника

По словам руководителя Советского сельского поселения Андрея Пака, военные сбили летальный аппарат. Его фрагменты нашли неподалеку. Как сообщила «Волгоградская правда.ру», БПЛА и его части ничего не повредили, во время инцидента никто не пострадал.