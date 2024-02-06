Сбил пенсионерку и скрылся: ГАИ Владивостока просит помощи у горожан

Во Владивостоке полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП. На улице Шилкинской во дворе жилого дома неизвестный сбили пенсионерку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД во Приморскому краю.
Происшествие произошло 6 февраля около 09.45 утра. При движении задним ходом по придомовой территории неустановленный водитель совершил наезд на 73-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении, после чего покинул место ДТП.
Женщина получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение. Очевидцев происшествия просят обращаться по телефону: 8 (423)249 09 21.