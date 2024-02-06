Телефонные мошенники подделали голос спикера парламента Красноярского края

Как выяснилось, злоумышленники представлялись именем парламентария и даже разговаривали его голосом. Они предлагали жертвам участвовать в специальной операции для выявления каналов финансирования армии Украины — собеседники должны были взять кредит (речь шла о миллионах рублей) и передать деньги по указанному адресу.