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Телефонные мошенники подделали голос спикера парламента Красноярского края

Об изощренном способе мошенничества с использованием технологий искусственного интеллекта рассказали в полиции Красноярского края. По сведениям правоохранителей, аферисты ради наживы сгенерировали голос председателя регионального законодательного собрания.
Источник: Reuters

О попытке мошенничества проинформировал на своей странице в социальной сети сам спикер заксобрания Алексей Додатко. По его словам, жульническую схему удалось сломать благодаря бдительности коллег-депутатов.

Как выяснилось, злоумышленники представлялись именем парламентария и даже разговаривали его голосом. Они предлагали жертвам участвовать в специальной операции для выявления каналов финансирования армии Украины — собеседники должны были взять кредит (речь шла о миллионах рублей) и передать деньги по указанному адресу.

«Помимо моего сгенерированного голоса, преступники располагали персональными данными, сведениями о банковских счетах людей, которых пытались обмануть», — добавил Додатко.

Полиция возбудила уголовное дело.