Телефонные мошенники подделали голос спикера парламента Красноярского края

О попытке мошенничества проинформировал на своей странице в социальной сети сам спикер заксобрания Алексей Додатко. По его словам, жульническую схему удалось сломать благодаря бдительности коллег-депутатов.
Как выяснилось, злоумышленники представлялись именем парламентария и даже разговаривали его голосом. Они предлагали жертвам участвовать в специальной операции для выявления каналов финансирования армии Украины — собеседники должны были взять кредит (речь шла о миллионах рублей) и передать деньги по указанному адресу.
«Помимо моего сгенерированного голоса, преступники располагали персональными данными, сведениями о банковских счетах людей, которых пытались обмануть», — добавил Додатко.
Полиция возбудила уголовное дело.