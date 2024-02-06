Ростовчанин получил пять лет за то, что обналичил маткапитал 21 раз

В Ростове местного жителя осудили за мошенничество с материнским капиталом. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области. Виталий Ц. в 2019 году незаконно обналичил сертификат на материнский капитал 21 раз. Размер ущерба федеральному бюджету — более девяти млн рублей.
Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Известно, что Виталий работал не один. В отношении других участников преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.