Ростовчанин получил пять лет за то, что обналичил маткапитал 21 раз

В Ростове местного жителя осудили за мошенничество с материнским капиталом. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области. Виталий Ц. в 2019 году незаконно обналичил сертификат на материнский капитал 21 раз. Размер ущерба федеральному бюджету — более девяти млн рублей.