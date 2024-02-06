В Ташкенте оштрафовали гражданина, установившего на дереве зарядку для электромобилей

В социальных сетях распространилась фотография, на которой к дереву с помощью шурупа прикрутили зарядное устройство для электромобиля. Фото было сделано на 5-м квартале Чиланзарского района.
Инспекторы районного Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата изучили данную ситуацию и выяснили личность нарушителя.
В отношении гражданина А. Х. был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 79 КоАО РУз (Незаконная порубка, раскорчевка, повреждение, уничтожение или пересадка деревьев, кустарников, других растений и молодняка) и наложен штраф в размере 1,7 млн сумов.