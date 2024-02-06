100 тысяч за свободу: полицейские получили взятку от закладчиков во Владивостоке

Полицейские заметили двух закладчиков в районе лесополосы во Владивостоке, однако решили их не задерживать и отпустить за более чем 93 тысячи рублей. Преступление раскрыли коллеги полисменов, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».