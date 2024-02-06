100 тысяч за свободу: полицейские получили взятку от закладчиков во Владивостоке

Полицейские заметили двух закладчиков в районе лесополосы во Владивостоке, однако решили их не задерживать и отпустить за более чем 93 тысячи рублей. Преступление раскрыли коллеги полисменов, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По версии следствия, сбытчики наркотических веществ находились на улице Маковского. Чтобы не отвечать перед буквой закона, они предложили полицейским крупную сумму денег и личные вещи. Стражи правопорядка согласились, но факт получения взятки вскрылся.
Сотрудники УСБ УМВД России по Приморскому краю задержали нечистых на руку, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следователи обыскали жилища подозреваемых, на некоторое имущество наложат арест в качестве наказания.
Отметим, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ, п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Им грозит лишение свободы до 12 лет с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет. Расследование продолжается.
Ранее «КП» писала о крупной взятке, которую женщина дала ради быстрой перепланировки помещения.