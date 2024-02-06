Один из дворов на Западном в Ростове-на-Дону засыпало кирпичами и арматурой

Один из дворов на Западном в Ростове-на-Дону засыпало частями строительных лесов, кирпичами и арматурой. После этого повреждения получили несколько машин, в том числе у припаркованного автомобиля «Жигули» появилась внушительная вмятина на капоте. Об этом в ночь на 6 февраля сообщили очевидцы в социальных сетях.