Один из дворов на Западном в Ростове-на-Дону засыпало кирпичами и арматурой

Один из дворов на Западном в Ростове-на-Дону засыпало частями строительных лесов, кирпичами и арматурой. После этого повреждения получили несколько машин, в том числе у припаркованного автомобиля «Жигули» появилась внушительная вмятина на капоте. Об этом в ночь на 6 февраля сообщили очевидцы в социальных сетях.
— Повезло, что никого не убило, — отметили ростовчане.
Жители донской столицы добавили, что инцидент произошел в районе строительной площадки, на которой сейчас возводят высотку.
Предположительно, кирпичи и другие стройматериалы мог разбросать ветер. Напомним, на разгул стихии жаловались и другие интернет-пользователи. Например, в станице Кагальник Ростовской области с одноэтажной постройки сорвало металлическую крышу.
Напомним, ранее синоптики предупреждали об усилении ветра до 15−20 м/с. Такой же прогноз сохранится 7 и 8 февраля. В отдельных территориях Дона ветер будет около 8−13 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с, днем по югу региона обещают до 22−23 м/с.