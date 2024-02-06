В Таре мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от смертельной опасности

В Таре начался пожар в квартире. По предварительным данным загорелся диван из-за неправильной эксплуатации удлинителя.
Хозяин в это время спал дома. Он проснулся от едкого дыма, выбил окно и выбрался через него на улицу. Эвакуировать из двухэтажного дома никого не пришлось, кроме котёнка, который от страха залез под диван.
«Очаг возгорания на диване мы быстро ликвидировали и потом услышали мяуканье где-то за ним. Маленький комочек я взял в руки и вынес на улицу», — рассказал пожарный-спасатель 58 пожарно-спасательной части Сергей Филимонов.
Пока хозяин котёнка приводит квартиру в порядок, питомца временно приютила соседка.