Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Таре мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от смертельной опасности

Ему пришлось выбить окно, чтобы выбраться из пожара.
Источник: Om1.ru

В Таре начался пожар в квартире. По предварительным данным загорелся диван из-за неправильной эксплуатации удлинителя.

Хозяин в это время спал дома. Он проснулся от едкого дыма, выбил окно и выбрался через него на улицу. Эвакуировать из двухэтажного дома никого не пришлось, кроме котёнка, который от страха залез под диван.

«Очаг возгорания на диване мы быстро ликвидировали и потом услышали мяуканье где-то за ним. Маленький комочек я взял в руки и вынес на улицу», — рассказал пожарный-спасатель 58 пожарно-спасательной части Сергей Филимонов.

Пока хозяин котёнка приводит квартиру в порядок, питомца временно приютила соседка.

пожары