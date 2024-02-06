Предприниматели из Самаркандской области присвоили кредиты на 310 тысяч долларов

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, предприниматель из Нурабадского района взял в банке кредит для приобретения скота и развития животноводства. Правоохранители установили, что гражданин продал 1 250 голов овец, приобретенных на кредитные средства, полученные от филиала областного банка, и присвоил деньги на сумму 124,6 тысячи долларов.
В Ургутском районе руководитель компании оформил кредит на 5 миллиардов сумов, предназначенный для переработки и упаковки сельхозпродукции. Часть кредита он отдал за долг по другому кредиту, а 2,3 миллиарда сумов (186 тысяч долларов) присвоил.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье 167 Уголовного кодекса — хищение путем присвоения или растраты. Ведется следствие.