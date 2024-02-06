СК проверит данные о скандале в одном из детских садов в Ростове-на-Дону

Ранее в соцсетях появилась информация со ссылкой на родителей, что в детсаду № 55 воспитатель якобы систематически издевается над детьми. По утверждению родителей, женщина кричит на них, используя нецензурную лексику, бьет и запирает в туалете.
«Проводится процессуальная проверка в связи с поступившим обращением местной жительницы о применении воспитателем детского сада физической силы в отношении ее 5-летнего ребенка», — сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Следователи уже опросили маму ребенка, сотрудников детского учреждения, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц детского дошкольного учреждения, добавили в следственном управлении.
Пока неизвестно, отстранили воспитателя детского сада от работы или нет.