В МВД подтвердили, что собаки в Борисове смогли завести машину и устроили ДТП

Подробности этой истории сообщило УВД Минского облисполкома.
Как выяснилось, утром жительница Борисов вышла на стоянку и увидела, что ее машина въехала в соседскую. Она позвонила владельцу пострадавшего автомобиля, и они между собой договорились.
Но женщина все же была удивлена, как такое могло произойти.
«Водитель загнала иномарку на СТО. Работники станции осмотрели машину и увидели застрявший клок собачьей шерсти и прогрызенные под капотом провода. Женщина обратилась в милицию. ️Сотрудники изъяли видео с камер — информация подтвердилась», — рассказали в милиции.