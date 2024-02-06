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В МВД подтвердили, что собаки в Борисове смогли завести машину и устроили ДТП

Ранее в интернете появилось видео, на котором можно увидеть, как пес залез под машину, после чего она начала двигаться.

Подробности этой истории сообщило УВД Минского облисполкома.

Как выяснилось, утром жительница Борисов вышла на стоянку и увидела, что ее машина въехала в соседскую. Она позвонила владельцу пострадавшего автомобиля, и они между собой договорились.

Но женщина все же была удивлена, как такое могло произойти.

«Водитель загнала иномарку на СТО. Работники станции осмотрели машину и увидели застрявший клок собачьей шерсти и прогрызенные под капотом провода. Женщина обратилась в милицию. ️Сотрудники изъяли видео с камер — информация подтвердилась», — рассказали в милиции.