Под угрозой частные дома. Режим ЧС ввели в сочинском селе из-за движения грунта на лесном склоне

В сочинском селе Волковка локально ввели режим ЧС из-за опасности схода селевых масс после обильных и продолжительных дождей. Под угрозой оказали 11 домов.
«В Волковке локально вводим режим ЧС муниципального характера. Ночью обильные осадки вызвали подвижку грунта в близлежащем лесном массиве. Есть угроза для 11 частных домов», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Глава города поручил как можно быстрее провести экспертизу склона, а также проверить дома сельчан. На время проверок жителям Волковки предложили альтернативу — пункты временного размещения.
«Поможем им с оформлением документов, окажем всю необходимую поддержку», — заверил Копайгородский.
Известно также, что имущество жителей, покинувших село, находится под охраной сотрудников УВД.
После проверок будет принят дальнейший план действий.
«По результатам экспертизы примем технические решения по ликвидации последствий, определим порядок выплаты компенсаций», — написал мэр.
По словам очевидцев, в асфальте появились большие трещины, и здания могут уйти под землю.
Напомним, ранее на Сочи обрушились сильные ливни, которые надолго затянулись Стихия принесла последствия в виде оползней. Сель отрезал путь к частным домам в селе Волковка.
Крупный сход грязи также произошел прямо у железнодорожных путей, покрыв их тоннами грунта. Это оставило движение поездов.
Сход еще одного оползня в прямом смысле постучался в окно сочинской многоэтажки.