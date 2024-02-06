Зимнее подтопление в Ростове-на-Дону назвали рекордным за последние 30 лет

Зимнее подтопление в Ростове-на-Дону оказалось одним из наиболее значительных за последние 30 лет. Об этом по итогам выездного обследования сообщил заместитель руководителя «Российского научно-исследовательского института проблем мелиорации» Герман Сенчуков.
— Предстоит основательный научный анализ. Настолько сложной гидрометеорологической обстановки наблюдать не приходилось давно. В моей практике это был разлив Дона в 1994 году, когда половодье заняло колоссальные зоны.
Преодоление проблем с подтоплениями и осмотр территорий провели по инициативе городских властей. В обсуждении ситуации приняли участие не только представители мэрии и приглашенные эксперты, но и представители управления по делам ГО и ЧС.
— Первые тревожные сигналы от ростовчан стали получать в декабре 2023 года. Всего с начала года к этому моменту в разных районах донской столицы откачали свыше 110 тысяч кубометров воды, и эту работу не прекращают, — отметил заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону Алексей Калеганов.
Исследовать ситуацию с подтоплениями для разработки инженерных решений планируют одновременно в Октябрьском, Советском и Первомайском районах города.