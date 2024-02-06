Зимнее подтопление в Ростове-на-Дону назвали рекордным за последние 30 лет

— Первые тревожные сигналы от ростовчан стали получать в декабре 2023 года. Всего с начала года к этому моменту в разных районах донской столицы откачали свыше 110 тысяч кубометров воды, и эту работу не прекращают, — отметил заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону Алексей Калеганов.