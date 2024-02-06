Воронежцам пояснили причину получения двойных квитанций за капремонт

Тысячи жителей Воронежа, оплачивающих услуги ЖКХ через Сбербанк Онлайн, получили двойные квитанции за январь от Фонда капитального ремонта. Суммы в обеих квитанциях отличаются примерно на 20%. Воронежцам пояснили, что в системе произошел сбой, поэтому нужно оплачивать только одну квитанцию — ту, которая с большей суммой. Если был оплачен не тот счет, то в следующем месяце произойдет перерасчет.