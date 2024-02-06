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Воронежцам пояснили причину получения двойных квитанций за капремонт

Тысячи жителей Воронежа, оплачивающих услуги ЖКХ через Сбербанк Онлайн, получили двойные квитанции за январь от Фонда капитального ремонта.

Тысячи жителей Воронежа, оплачивающих услуги ЖКХ через Сбербанк Онлайн, получили двойные квитанции за январь от Фонда капитального ремонта. Суммы в обеих квитанциях отличаются примерно на 20%. Воронежцам пояснили, что в системе произошел сбой, поэтому нужно оплачивать только одну квитанцию — ту, которая с большей суммой. Если был оплачен не тот счет, то в следующем месяце произойдет перерасчет.

После того, как воронежцы пожаловались на двойные квитанции, Сбербанк оперативно исправил ошибку и направил корректные начисления, где все уже понятно и без технических накладок.

ЖКХ