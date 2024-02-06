Ученый назвал самые опасные районы для оползней в Крыму

Самыми опасным для селей в Крыму являются населенные пункты, расположенные от Судака до Алушты. Об этом в интервью «Вести Крым» рассказал сотрудник центра оценки сейсмической и оползневой опасности РК Андрей Бессмертный.
По словам эксперта, сели представляют угрозу для восточной части полуострова, а оползни — для южного берега.
— На Южном берегу, к счастью, есть достаточно инженерных конструкций, которые сдерживают оползни. Однако недавний «шторм века» показал, что и их не всегда хватает, — отметил Аркадий Бессмертный.
Западная часть полуострова при этом находится в группе риска по обвально-осыпным процессам. Речь, допустим, идет о Севастополе, Саках и Николаевке.
Причиной опасных явлений, кстати, является не только стихия. Зачастую это вызвано некачественной частной застройкой, когда все проводится без должных изыскательных работ.