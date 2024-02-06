В Самаре начата проверка после падения наледи с крыши дома на ребенка

Начата проверка. Наледь рухнула с крыши дома на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. В результате происшествия пострадала несовершеннолетняя девочка.



Она госпитализирована. Медики оказывают ей необходимую помощь.



Перед этим горожане неоднократно жаловались на неубранные снег и наледь с крыш домов и высказали опасения, что это может привести к травмам. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев назвал одной из причин такой проблемы скупость управляющих компаний.



В прошлые годы падающие с крыш домов в зимнее время неубранные снег и наледь уже приводили к травмированию жителей и летальному исходу.



Георгий Портнов.