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В Самаре начата проверка после падения наледи с крыши дома на ребенка

Наледь упала с крыши здания в Самаре на ребенка. Происшествие случилось во вторник, 6 февраля, около 13:30 (MSK+1) в Самарском районе города. Об этом сообщает прокуратура.
Источник: Коммерсантъ

Начата проверка. Наледь рухнула с крыши дома на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. В результате происшествия пострадала несовершеннолетняя девочка.

Она госпитализирована. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Перед этим горожане неоднократно жаловались на неубранные снег и наледь с крыш домов и высказали опасения, что это может привести к травмам. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев назвал одной из причин такой проблемы скупость управляющих компаний.

В прошлые годы падающие с крыш домов в зимнее время неубранные снег и наледь уже приводили к травмированию жителей и летальному исходу.

Георгий Портнов.

несчастный случай