Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской и Львовской областях

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Харькове и Николаеве, а также звуках взрывов в Черкасской области.
«В Ивано-Франковской области звучат взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского «5 канала».
В свою очередь, телеканал Еspreso.tv сообщает в Telegram-канале о взрывах во Львовской области на западе Украины. Украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в городе Дрогобыч во Львовской области, а также в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.