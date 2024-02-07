У троллейбуса в Екатеринбурге на ходу лопнуло колесо

Инцидент произошел на улице Белинского, сообщил «МК-Урал» очевидец.
Колесо лопнуло, когда троллейбус подъезжал к остановке «Шварца». По словам очевидцев, раздался очень мощный хлопок. Пассажиры испугались.
Троллейбус немного не доехал до остановки. После инцидента пассажиры покинули транспортное средство, им пришлось добираться на другом транспорте.
В прошлом году «МК-Урал» писал, что в Екатеринбурге произошел новый инцидент со старым троллейбусом: покрышка колеса транспортного средства лопнула. Хлопок привел к повреждению кожуха, обломки разлетелись по салону.
Один из осколков попал в потолок и пробил его. Оторваны и погнуты алюминиевые крепежные полоски на кожухе.