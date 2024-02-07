ЕДДС: взрыв под Ижевском произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей

На сайте Воткинского завода указано, что предприятие выполняет заказы на производство продукции для нефтегазовой отрасли, атомной энергетики, космической отрасли и научных исследований. В перечне продукции, в частности, указаны комплекс уничтожения химического оружия, а также оборудование для объектов ядерного топливного цикла и атомных станций.