ЕДДС: взрыв под Ижевском произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей

«Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое (мероприятие.— “Ъ”)», — приводит агентство слова собеседницы в ЕДДС.
Ранее сегодня, 7 февраля, в Telegram-каналах и социальных сетях Ижевска и Воткинска были опубликованы видео мощного взрыва. Местные жители писали, что взрыв произошел в районе полигона Воткинского завода в селе Ягул, расположенного в 12 км от Ижевска.
На сайте Воткинского завода указано, что предприятие выполняет заказы на производство продукции для нефтегазовой отрасли, атомной энергетики, космической отрасли и научных исследований. В перечне продукции, в частности, указаны комплекс уничтожения химического оружия, а также оборудование для объектов ядерного топливного цикла и атомных станций.