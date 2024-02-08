Ограбил и уехал на чужой машине: приговор ждет житель Хабаровского края

Как сообщили УМВД России по Хабаровскому краю, житель региона, проживая у своего знакомого, похитил у него два мобильных телефона, музыкальную колонку, две зимние куртки и денежные средства в размере 50 тысяч рублей. Но на этом он не остановился — он также захватил ключи от его машины и уехал на ней в Хабаровск. По дороге иномарка сломалась, и мужчина бросил ее на трассе.