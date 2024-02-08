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Ограбил и уехал на чужой машине: приговор ждет житель Хабаровского края

Суд Вяземского района рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, которого обвинили в грабеже своего же знакомого.
Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили УМВД России по Хабаровскому краю, житель региона, проживая у своего знакомого, похитил у него два мобильных телефона, музыкальную колонку, две зимние куртки и денежные средства в размере 50 тысяч рублей. Но на этом он не остановился — он также захватил ключи от его машины и уехал на ней в Хабаровск. По дороге иномарка сломалась, и мужчина бросил ее на трассе.

Уже в краевой столице обвиняемый потратил деньги, сдал некоторые вещи в комиссионный магазин, а одежду выкинул.

Ранее мужчина был судим. Сейчас он находится под стражей.