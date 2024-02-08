Хабаровский пенсионер перевел лже-инвесторам 450 тысяч рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратился 63-летний житель Индустриального района, который рассказал, что в январе, посматривая новости в интернете, увидел всплывающую рекламу инвестиционного проекта. Пенсионер прошел по ссылке, оставил свой номер телефона. Через некоторое время ему позвонил мужчина и предложил зарабатывать на инвестициях. После этого они продолжили общение через «Скайп». Лже-инвестор сообщил, что нужно регулярно отправлять деньги, чтобы получить стабильный доход. Пенсионер так и сделал. За чуть менее чем за 2 недели общения он перевел 450 тысяч рублей личных сбережений. Когда деньги кончились, ему предложили оформлять кредиты и вкладывать еще, но пенсионер отказался и захотел вывести свои деньги. Но мошенники прервали с ним связь и везде заблокировали.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы», — сообщил врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Евгений Шадрин.