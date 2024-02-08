Минобороны РФ показало кадры боевой работы Су-25

«Выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по опорному пункту противника [на краснолиманском направлении] с применением неуправляемых авиационных средств поражения типа НАР С-8. Полет выполняли на предельно малых высотах. При подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим отстрелом неуправляемых авиационных ракет и уходом под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника. С дальнейшим возвращением на аэродром, с мягкой посадкой», — цитирует Минобороны летчика Су-25.