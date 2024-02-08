Суд в Прикамье вынес приговор координатору группы телефонных мошенников

Мошенники звонили пенсионерам, говорили, что их родственник попал в ДТП и стал виновником происшествия, и что за деньги можно спасти его от ответственности. Потерпевшие, находясь в стрессовой ситуации, отдавали курьерам разные суммы — от 100 до 500 тыс. рублей.