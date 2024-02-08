Суд в Прикамье вынес приговор координатору группы телефонных мошенников

Суд в Прикамье вынес приговор координатору группы мошенников, работавших по схеме «родственник в беде».
Как сообщает прокуратура Пермского края, житель Соликамского округа признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.
Мужчина был участником преступной группы, которая по схеме «родственник в беде» похитила у пенсионеров более 2,8 млн рублей. Соликамец выполнял роль координатора на территории Пермского края. Он привлекал к совершению мошенничеств новых членов группы, контролировал действия курьеров, а также отслеживал поступление денежных средств на счета организатора.
Мошенники звонили пенсионерам, говорили, что их родственник попал в ДТП и стал виновником происшествия, и что за деньги можно спасти его от ответственности. Потерпевшие, находясь в стрессовой ситуации, отдавали курьерам разные суммы — от 100 до 500 тыс. рублей.
Только за несколько дней в сентябре 2022 года у 13 жителей Березников и Соликамска они похитили 2,8 млн рублей.
Суд назначил виновному 14 лет колонии строгого режима. В отношении соучастника уже состоялся обвинительный приговор, он отбывает наказание в колонии. В отношении других членов группы дело выделено в отдельное производство. Их количество устанавливается, ведется следствие.