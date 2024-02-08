Троих жителей Иркутской области осудили за похищение и убийство мужчины

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, трое фигурантов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения увезли 26-летнего мужчину на мотоцикле на участок в двух километрах от села Ханжиново, где двое из них нанесли ему множество ударов палкой и кирпичом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. В качестве причины расправы злоумышленники назвали личные неприязненные отношения.