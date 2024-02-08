Троих жителей Иркутской области осудили за похищение и убийство мужчины

Троим мужчинам огласили приговор по уголовному делу о похищении и убийстве человека в Заларинском районе. Следствие установило, что преступление было совершено в октябре 2022 года.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, трое фигурантов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения увезли 26-летнего мужчину на мотоцикле на участок в двух километрах от села Ханжиново, где двое из них нанесли ему множество ударов палкой и кирпичом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. В качестве причины расправы злоумышленники назвали личные неприязненные отношения.
Следователи собрали полную доказательную базу, подтверждающую причастность фигурантов к совершению преступления. Суд назначил одному из ни наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии поселении. Ещё двое отправятся в колонию строгого режима на 12 лет и 1 месяц и 13 лет соответственно.