В нескольких районах Самарской области до сих пор закрыты дороги

На региональных трассах работает 268 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре — 70 единиц.
Жителей и гостей региона убедительно просят в связи с усилением ветра и метели в целях безопасности без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов до установления благоприятной погоды.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации по региональным трассам можно по телефону 8 (846) 268−41−41, по автомобильным дорогам федерального значения (М-5 «Урал», Р-229
и т. д.) — 8 (8412) 55−11−04.