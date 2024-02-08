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В нескольких районах Самарской области до сих пор закрыты дороги

В Самарской области в связи с неблагоприятными погодными условиями (метелью, снегом, порывистым ветром, ограниченной видимостью) закрыты для движения снегозаносимые участки дорог регионального значения в Борском, Елховском, Кинель-Черкасском, Пестравском, Сергиевском, Ставропольском, Камышлинском и Шенталинском районах.
Сейчас в Ричмонде: +1° 1 м/с 74% 766 мм рт. ст. +3°

На региональных трассах работает 268 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре — 70 единиц.

Жителей и гостей региона убедительно просят в связи с усилением ветра и метели в целях безопасности без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов до установления благоприятной погоды.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации по региональным трассам можно по телефону 8 (846) 268−41−41, по автомобильным дорогам федерального значения (М-5 «Урал», Р-229 и т. д.) — 8 (8412) 55−11−04.