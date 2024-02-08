Две фуры столкнулись в Витебском районе, погиб водитель

Напомним, что недавно водитель большегруза Volvo не справился с управлением и врезался в столб в Минске. Грузовик повредил четыре тягача и прицеп. Предполагается, что авария произошла из-за того, что водитель отвлекся от управления автомобилем. Виновник ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.