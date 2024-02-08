Две фуры столкнулись в Витебском районе, погиб водитель

По данным ведомства, авария случилась 7 февраля около 22 часов на шестом километре автодороги Р-49 Дымовщина (от Р-20) — Шапуры (до М-8).
Грузовик Volvo, за рулем которого находился 29-летний водитель, двигался со стороны Вороновского кольца в направлении автодороги М-3. Там он столкнулся столкновение с фурой DAF, которая двигалась во встречном направлении.
Водитель Volovo от полученных травм скончался на месте происшествия.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, спасатели, следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
В ГАИ напомнили о необходимости соблюдения ПДД, в частности, выборе оптимальной скорости движения и маневрах. Водителей также попросили быть внимательными за рулем.
Напомним, что недавно водитель большегруза Volvo не справился с управлением и врезался в столб в Минске. Грузовик повредил четыре тягача и прицеп. Предполагается, что авария произошла из-за того, что водитель отвлекся от управления автомобилем. Виновник ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.