В Самарканде при получении взятки задержаны сотрудник Нацгвардии и адвокат

В Самаркандской области в ходе оперативных мероприятий были задержаны сотрудник Нацгвардии и адвокат. Об этом сообщает пресс-служба хокимията области.
В частности, при получении взятки в размере $1,5 тыс. был задержан 34-летний сотрудник Иштыханского межрайонного отдела охраны Управления охраны Национальной гвардии Ф. О. Военнослужащий обещал гражданину через своих знакомых решить проблему, связанную с возбуждением уголовного дела.
Аналогичная ситуация была зафиксирована и с адвокатом Ш. А., который обещал также через своих знакомых отменить в отношении гражданина меру пресечения в виде заключения под стражу, примененную судом. За свою услугу он требовал $600.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 168 УК РУз (Мошенничество) и 211 (Дача взятки). Ведется следствие.