В конце февраля Крым подаст иск к Украине по энергоблокаде

Напомним, в ночь на 22 ноября 2015 года в Крыму были подорваны опоры, из-за чего перестали работать все четыре линии электропередач, идущие с территории Украины. Как отметил Владимир Константинов, в результате этих преступных действий полуостров фактически погрузился во тьму — исчезла телефонная связь, перестала поступать вода, работать очистные сооружения. И на эти события западные страны «не обратили внимания».