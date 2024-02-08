В конце февраля Крым подаст иск к Украине по энергоблокаде

Крым планирует подать иск к Украине по энергоблокаде в конце февраля 2024 года. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
— Основная подготовка иска к Украине по энергоблокаде завершена, его претензионная часть сформулирована, — рассказал руководитель крымского парламента агентству РИА Новости.
Глава законодательной власти республики отметил, что сейчас рабочая группа уточняет последние детали. Она проведет итоговое совещание, а после этого будет подан иск. Планируется, что это произойдет в конце февраля.
Ранее Константинов сообщал, что сумма ущерба от энергоблокады может превысить 5 трлн рублей.
Напомним, в ночь на 22 ноября 2015 года в Крыму были подорваны опоры, из-за чего перестали работать все четыре линии электропередач, идущие с территории Украины. Как отметил Владимир Константинов, в результате этих преступных действий полуостров фактически погрузился во тьму — исчезла телефонная связь, перестала поступать вода, работать очистные сооружения. И на эти события западные страны «не обратили внимания».