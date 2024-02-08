Угрозами и ложными обещаниями мошенники вынудили хабаровчанина перевести крупную сумму денег

В Хабаровске мошенники угрожали мужчине судебным преследованием и заставили его перевести один миллион 500 тысяч рублей.
В отдел полиции № 4 УМВД России по Хабаровску обратился 57-летний сотрудник частной компании. Он стал жертвой мошенников, потеряв более полутора миллиона рублей за два дня.
— Обманщики представлялись сотрудниками различных государственных и правоохранительных органов. Сначала они утверждали, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за переводы денег в недружественные страны. Затем они предложили остановить преследование в обмен на помощь в поимке преступников, которые, якобы, использовали его личные данные, — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Для этого мошенники требовали от хабаровчанина отправить как можно большую сумму по указанным реквизитам. Обещая отследить транзакцию, выявить всю цепочку преступлений и задержать преступников во время обналичивания.
По указаниям мошенников заявитель взял заем в банке и также перечислил деньги со своих кредитных карт.
После того, как деньги были переведены, мошенники прекратили связь с жертвой.