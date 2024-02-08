Угрозами и ложными обещаниями мошенники вынудили хабаровчанина перевести крупную сумму денег

— Обманщики представлялись сотрудниками различных государственных и правоохранительных органов. Сначала они утверждали, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за переводы денег в недружественные страны. Затем они предложили остановить преследование в обмен на помощь в поимке преступников, которые, якобы, использовали его личные данные, — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.