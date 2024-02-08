Тройное ДТП на Мамадышском тракте в Казани закончилось дракой водителей

Следует упомянуть, что у владельца Хендая, который стал инициатором обоих столкновений, были признаки алкогольного опьянения. Однако он отказался от медицинского освидетельствования, что вызывает определенные подозрения. За вождение в нетрезвом виде, водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тыс. руб.