Тройное ДТП на Мамадышском тракте в Казани закончилось дракой водителей

После «тычка» с «Лифаном», виновник ДТП попытался скрыться с места аварии и, выруливая, влетел в двигавшийся по соседнему ряду автомобилем КИА. Выбравшись из-за руля, водитель, спровоцировавший всю эту дорожную ситуацию, набросился с кулаками на мужчину, сидевшем за рулём «Лифана». Драку разняли уже полицейсике подоспевшего экипажа ДПС.
Медицинские работники, прибывшие на место аварии, констатировали у водителя китайской иномарки подозрение на перелом носа.
Следует упомянуть, что у владельца Хендая, который стал инициатором обоих столкновений, были признаки алкогольного опьянения. Однако он отказался от медицинского освидетельствования, что вызывает определенные подозрения. За вождение в нетрезвом виде, водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тыс. руб.
Подобное насилие, какое испытал водитель «Лифана», может грозить дебоширу серьезными санкциями и правовыми последствиями. Наказание ударившему зависит от степени вреда здоровью, который был причинен потерпевшему, а также от наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. После расследования дела, прокуратура может возбудить уголовное дело.
Ильгиз Салахеев.