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Тройное ДТП на Мамадышском тракте в Казани закончилось дракой водителей

Накануне утром при выезде из Казани, на Мамадышском тракте произошло ДТП с участием автомобиля марки «Хендай» и автомобилями Киа и Лифан, в результате которых пострадал водитель Лифана. Предположительно, виновникм автоаварии стал 61-летний водитель «Хендая».

После «тычка» с «Лифаном», виновник ДТП попытался скрыться с места аварии и, выруливая, влетел в двигавшийся по соседнему ряду автомобилем КИА. Выбравшись из-за руля, водитель, спровоцировавший всю эту дорожную ситуацию, набросился с кулаками на мужчину, сидевшем за рулём «Лифана». Драку разняли уже полицейсике подоспевшего экипажа ДПС.

Медицинские работники, прибывшие на место аварии, констатировали у водителя китайской иномарки подозрение на перелом носа.

Следует упомянуть, что у владельца Хендая, который стал инициатором обоих столкновений, были признаки алкогольного опьянения. Однако он отказался от медицинского освидетельствования, что вызывает определенные подозрения. За вождение в нетрезвом виде, водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тыс. руб.

Подобное насилие, какое испытал водитель «Лифана», может грозить дебоширу серьезными санкциями и правовыми последствиями. Наказание ударившему зависит от степени вреда здоровью, который был причинен потерпевшему, а также от наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. После расследования дела, прокуратура может возбудить уголовное дело.

Ильгиз Салахеев.