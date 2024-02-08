Жильцы написали заявление в полицию на соседку, разломавшую домофон метлой

Примечательно, что в январе 2022 года жительница дома уже попадала в конфликтную ситуацию: выйдя из лифта, она пнула в подъезде ведро с водой и избила уборщицу. Пострадавшая была госпитализирована. К слову, тогда тоже не обошлось без полиции, однако объяснить правоохранителям мотивы своего поступка женщина не пожелала.