Жильцы написали заявление в полицию на соседку, разломавшую домофон метлой

Жильцы многоэтажки написали заявление в полицию на женщину, разломавшую домофон метлой, информацию об этом ИА «Время Н» сообщил один из жильцов дома № 3 по улице Заломова.
Напомним, инцидент в подъезде данного дома произошел 22 января. В тот вечер женщина вооружилась дворницкой метлой и, недолго думая, запустила «процесс настройки связи» — начала наносить удары по вызывному блоку.
Можно предположить, что не последнюю роль в эпизоде сыграло отсутствие у женщины ключа для входа в подъезд.
Примечательно, что в январе 2022 года жительница дома уже попадала в конфликтную ситуацию: выйдя из лифта, она пнула в подъезде ведро с водой и избила уборщицу. Пострадавшая была госпитализирована. К слову, тогда тоже не обошлось без полиции, однако объяснить правоохранителям мотивы своего поступка женщина не пожелала.