Смертельное ДТП произошло на трассе «Парголово — Огоньки» под Петербургом

На месте происшествия было установлено, что 27-летний водитель автомобиля Peugeot 308 не справился с управлением, съехал с дороги влево и на скорости налетел на снежный вал, дорожный знак и осветительную опору, после чего машина опрокинулась.



В результате на месте ДТП погиб 22-летний пассажир Peugeot. Водитель иномарки и еще два пассажира — женщины 25 лет и 44 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние водителя медики оценивают как тяжелое.



В настоящий момент в полиции устанавливают все детали произошедшего.



Ранее «Ъ-СПб» сообщал о гибели женщины-водителя в смертельном ДТП на трассе «Вологда — Новая Ладога».

