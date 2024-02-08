Парочка запугала столичные суды: В Кишинёве осуждены телефонные террористы — он «работал» из тюрьмы, она помогала обманывать граждан на воле

26-летний мужчина, отбывающий наказание в тюрьме в Крикова, и его 18-летняя возлюбленная 5 раз звонили в полицию с ложными сообщениями о минировании зданий в столице.
По данным Генпрокуратуры, мужчина передал своей партнёрше телефон, а затем приказал ей 26 января 2023 года позвонить в определённое время в службу 112 и сообщить о минировании здания суда сектора Буюканы. По этой же схеме девушка совершила ещё 4 ложных телефонных вызова в 2023 году.
Подсудимая рассказала, что была знакома со своим «куратором» до того, как он сел в тюрьму. Она также отметила, что звонила в службу 112 каждый раз с разных телефонов, которые её возлюбленный передавал через таксистов. А целью было отложить судебные заседания по определённым уголовным делам.
Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Девушка была осуждена условно на год и 6 месяцев заключения с отсрочкой наказания в 2 года.