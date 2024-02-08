Парочка запугала столичные суды: В Кишинёве осуждены телефонные террористы — он «работал» из тюрьмы, она помогала обманывать граждан на воле

Подсудимая рассказала, что была знакома со своим «куратором» до того, как он сел в тюрьму. Она также отметила, что звонила в службу 112 каждый раз с разных телефонов, которые её возлюбленный передавал через таксистов. А целью было отложить судебные заседания по определённым уголовным делам.