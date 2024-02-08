Ураганный ветер сдул грузовую «Газель» на парковке ЖК в Воронеже

Дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра в четверг, 8 февраля, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что за последние сутки максимальная скорость ветра в городе составила 13 м/сек. Это зафиксировала метеостанция на улице Тимирязева. Синоптик отметила, что это не значит, что в других районах города ветер не мог быть сильнее.