Ураганный ветер сдул грузовую «Газель» на парковке ЖК в Воронеже

В ночь на четверг, 8 февраля, в ЖК «Озерки» в Левобережном районе Воронежа порывом сильного ветра сдуло припаркованную грузовую «Газель». Транспортное средство по льду вынесло на проезжую часть. В результате фургон задел легковой автомобиль. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Запись опубликовали в социальных сетях.
Дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра в четверг, 8 февраля, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что за последние сутки максимальная скорость ветра в городе составила 13 м/сек. Это зафиксировала метеостанция на улице Тимирязева. Синоптик отметила, что это не значит, что в других районах города ветер не мог быть сильнее.
Согласно актуальному прогнозу, местами по региону порывы ветра могут достигать 18 м/сек.
Ранее Воронежский гидрометцентр сообщал, что 8 февраля погоду в регионе будет определять северо-западный циклон и его атмосферные фронты. В регионе прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица.