Скончался директор «Водоканала» Каменска-Уральского

Об этом сообщает пресс-служба администрации Каменска-Уральского.
Андрей Анчугов родился в 1963 году, окончил Уральский политехнический институт. Он долгое время работал на «Водоканале», с 1995 года по 2008 год прошел путь от мастера до заместителя директора по производству. Далее он был директором управляющей компании.
В апреле 2014 года он вернулся на «Водоканал» на должность главного инженера. В декабре 2023 года был назначен генеральным директором предприятия.
За вклад в развитие системы ЖКХ Каменска-Уральского в 2023 году награжден Почетной грамотой губернатора Свердловской области.
«Администрация Каменск-Уральского городского округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Витальевича Анчугова, — отметили в администрации. — О дате прощания будет сообщено дополнительно».
«МК-Урал» присоединяется к словам соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Андрей Анчугова.
«МК-Урал» ранее писал, что 26 января на 85-м году жизни скончался главный научный сотрудник Музея радио имени А. С. Попова, который расположен в Екатеринбурге, Борис Кошелев.
Борис Кошелев родился в 1938 году в Ленинграде. Сначала его семью эвакуировали на Дальний Восток, а затем они переехали в Свердловск. Окончил радиотехнический факультет УПИ. Работал в конструкторском бюро Уралмаша, преподавал в УПИ, СИНХе, в школах.