Борский суд арестовал пенсионерку, пытавшуюся поджечь отделение Сбербанка

По данным следствия, 1 февраля она принесла несколько заранее приготовленных бутылок с зажигательной смесью, подожгла их зажигалкой и бросила внутрь помещения банка.



В результате сильного задымления никто не пострадал, 11 человек сумели выбежать из отделения. Как пояснила задержанная, она находилась в отчаянном положении под воздействием неизвестного злоумышленника. На протяжении нескольких месяцев женщина, поддавшись психологическому влиянию телефонного мошенника, доверчиво перечисляла деньги на различные банковские счета, ожидая прибыли от якобы их вложений в брокерскую компанию. Затем незнакомец убедил ее устроить поджог в банке для привлечения общественного внимания.



Избирая меру пресечения, суд решил, что внушаемая пенсионерка может снова подпасть под влияние злоумышленников и продолжить поджоги. Поэтому ее отправили под стражу, обвинив в хулиганстве, которое было совершено общеопасным способом.



Иван Сергеев.