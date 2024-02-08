В Молдове пьяный водитель вылетел с трассы и автомобиль врезался в дерево: В аварии погиб его 17-летний пассажир

25-летний парень, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имеющий водительских прав, не справился с управлением автомобиля, тот вылетел с трассы и врезался в дерево. В ДТП 17-летний пассажир автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба ГИП.