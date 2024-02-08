В Молдове пьяный водитель вылетел с трассы и автомобиль врезался в дерево: В аварии погиб его 17-летний пассажир

25-летний парень, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имеющий водительских прав, не справился с управлением автомобиля, тот вылетел с трассы и врезался в дерево. В ДТП 17-летний пассажир автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба ГИП.
Сообщение о происшествии поступило в инспекторат полиции Унгенского района вечером 7 февраля около 21:45.
Молодой человек управлял автомобилем Audi A4 и ехал по трассе Унгены — Четирень со стороны села Четирень.
Правоохранители установили, что у водителя не было водительских прав, а по результатам алкотестера установлена концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,72 мг/л.
Возбуждено уголовное дело, а молодого человека задержали на 72 часа.