Житель Омска создал крупную ОПГ по продаже веществ

Омский облсуд продлил на полгода арест 30-летнему омичу, который вместе с подельниками незаконно производил и продавал синтетические наркотики.
Как предполагает следствие, 30-летний житель Омска в мае 2021 года организовал банду, в которую вошли жители Омской и Новосибирской областей, а также граждани Беларуси. Он с сообщниками на территории Омской, Кемеровской областей и Алтайского края незаконно производили мефедрон. Наркотическое вещество они продавали через интернет. Деньги с продажи вкладывали в криптовалюту, после чего обналичивали.
В сентября 2022 года омича и его подельников задержали. У них было изъято свыше 78 кг наркотиков.
Члены группировки пробудут в СИЗО до 26 июля 2024 года. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Омский облсуд.