Житель Омска создал крупную ОПГ по продаже веществ

Как предполагает следствие, 30-летний житель Омска в мае 2021 года организовал банду, в которую вошли жители Омской и Новосибирской областей, а также граждани Беларуси. Он с сообщниками на территории Омской, Кемеровской областей и Алтайского края незаконно производили мефедрон. Наркотическое вещество они продавали через интернет. Деньги с продажи вкладывали в криптовалюту, после чего обналичивали.