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Пожар на полиэфирном заводе ы Шахтах возник из-за нарушения техники безопасности

В ходе пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причину пожара на полиэфирном заводе в Шахтах.

Сотрудники завода допустили нарушения при проведении пусконаладочных работ.

Губернатор отметил, что безопасность на производстве на серьезных предприятиях является главным критерием при определении эффективности работы.

Екатерина Жукова.

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