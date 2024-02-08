Сотрудники завода допустили нарушения при проведении пусконаладочных работ.
Губернатор отметил, что безопасность на производстве на серьезных предприятиях является главным критерием при определении эффективности работы.
Екатерина Жукова.
Пожар на полиэфирном заводе ы Шахтах возник из-за нарушения техники безопасности
В ходе пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причину пожара на полиэфирном заводе в Шахтах.
Сотрудники завода допустили нарушения при проведении пусконаладочных работ.