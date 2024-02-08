«Боимся, доедем ли вовремя на работу»: в Казани требуют запретить въезд фур в город

Жители казанского поселка Кадышево пожаловались на то, что на их дороге периодически продолжают скапливаться фуры, которые не могут подняться в гору из-за снегопада и нечищеных улиц. Людям приходится сталкиваться с тем, что они вынуждены стоять в пробках, как во время поездки на работу, так и в обратном направлении. В мэрии города заявили, что собираются рассмотреть вопрос перекрытия въезда для большегрузов. Обсуждать это будут на ближайшем заседании комиссии вместе с ГИБДД. Однако, как говорит руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников, это самое простое решение, которое можно принять. По его мнению, власти должны решить в первую очередь ситуацию с вывозом и уборкой снега, а не заниматься перекрытием въездов. Как из-за фур страдают жители Казани и какие еще решения должны принять власти — читайте в материале «Реального времени».