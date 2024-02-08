«Боимся, доедем ли вовремя на работу»: в Казани требуют запретить въезд фур в город

Жители казанского поселка Кадышево пожаловались на то, что на их дороге периодически продолжают скапливаться фуры, которые не могут подняться в гору из-за снегопада и нечищеных улиц. Людям приходится сталкиваться с тем, что они вынуждены стоять в пробках, как во время поездки на работу, так и в обратном направлении. В мэрии города заявили, что собираются рассмотреть вопрос перекрытия въезда для большегрузов. Обсуждать это будут на ближайшем заседании комиссии вместе с ГИБДД. Однако, как говорит руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников, это самое простое решение, которое можно принять. По его мнению, власти должны решить в первую очередь ситуацию с вывозом и уборкой снега, а не заниматься перекрытием въездов. Как из-за фур страдают жители Казани и какие еще решения должны принять власти — читайте в материале «Реального времени».
«Такая ситуация впервые»
Как рассказала «Реальному времени» жительница поселка Кадышево Юлия, ситуация с застрявшими фурами повторяется из раза в раз уже на протяжении месяца. Женщина говорит, что когда начинается снегопад, то грузовики постоянно перекрывают дорогу, создают пробку и тормозят движение легковых автомобилей. Эта проблема возникает вследствие того, что дороги в их районе не успевают очистить от снега.
— В поселке Кадышево уже несколько дней происходит безумие на выезд и въезд в город. Там подъемы, их не посыпают или недостаточно это делают, фуры не могут подняться и преграждают путь, фуры перекрыли обе стороны, люди в ловушке, — описывает ситуацию женщина.
По ее словам, движение осложняет еще и гололед, дороги не посыпаются реагентами или песком. Как говорит собеседница, раз фуры продолжают застревать, то либо дороги просто не обрабатываются, либо это не дает нужного эффекта.
Об этой же проблеме рассказала еще одна жительница поселка — Наталья. Она отметила, что ситуация с застревающими большегрузами решается медленно и плохо. А тем временем фуры регулярно скапливаются на дороге.
— Каждый раз боимся, доедем ли вовремя на работу или домой. Вчера, например, около девяти вечера восемь фур стояли на дороге, три — на горе, остальные — в Кадышево. Сегодня днем два грузовика стояли в сторону трассы на горе, пришлось объезжать по встречке. Наверно, дорогу надо посыпать реагентами, но даже не представляю, как этот вопрос решается, — высказалась женщина.
Еще одна местная жительница Анна говорит, что столкнулась с подобной ситуацией впервые за 10 лет. На протяжении всего этого времени она регулярно ездит в Казань на работу, но такое произошло впервые.
— Началось все после снегопадов
На претензии местных жителей в мэрии города заявили, что вопрос об ограничении движения фур будет рассмотрен на заседании районной комиссии по безопасности дорожного движения с участием представителей ГИБДД.
«Перекрытие въездов не очень хорошо отражается на всех»
Как объяснил «Реальному времени» руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников, перекрытие трассы — это прерогатива ГИБДД, такие решения они принимают исходя из дорожной обстановки. Он отметил, что в данный момент и власти города, и ГИБДД уже просто перестраховываются, начинают паниковать из-за каждой снежинки.
— Перекрытие въездов не очень хорошо отражается на всех, фуры ведь возят и скоропортящиеся продукты, и продукты питания, и промышленное оборудование. Чем дольше машины стоят, тем больше наша экономика теряет. Мне кажется нужно принимает какое-то конкретное решение, а не просто быстрее перекрыть и запретить въезд. Есть же участки дорог в Казани, которые уже очищены, почему бы фуры туда не пускать, перекрывать только какие-то конкретные улицы. Но в первую очередь на смотреть на метеоусловия, этим должны заниматься специальные службы и решать эти вопросы. Бывают же случаи, когда закрываются дороги на 2−3 часа, пока ее не почистят, — сказал Сотников.
Эксперт добавил, что исходя из этих снегопадов должны быть сделаны правильные выводы. Потому что перекрыть и не пускать — это самое простое решение. Но от того, что водители не возят грузы теряют не грузоперевозчики, а экономика, ущерб от таких решений гораздо больше, чем просто от запрета.
— Надо привлекать больше спецтехники, разобраться со снежными свалками, потому что — это какое-то безобразие, так как снег некуда вывезти. Десятилетиями его возили в поля, а сейчас приняли экологические нормы и начали весь снег плавить. Однако нужно понимать, что это физически невозможно, его нельзя переплавить в таком количестве. В этом и есть причина, везти снег некуда, поэтому и город так медленно убирается. Этот вопрос надо как-то решать, придумать свалки временного хранения, технику привлекать, деньги выделять на это. У нас обсуждают, как выделить десятки миллиардов на дорогу или набережную, а нужды людей не обсуждают. Приоритеты не совсем понятны, — высказался специалист.
Сотников добавил, что основные стоянки, которые есть около Казани не рассчитаны на такие экстремальные ситуации. Там есть только стоянки, которые могут принимать фуры в ежедневном и спокойном режиме.
— Если мы остановим въезд фур в город, то они просто скопятся на проезжей части вдоль дороги, а они и так заужены. А ведь людям надо где-то кушать, в туалет ходить, во что это все тогда превратится. Стоянок у нас под это нет на трассах, инфраструктура не развита. Она и не будет развиваться, когда еще такой снегопад пройдет неизвестно. Временные стоянки никто делать не будет, потому как это физически невозможно, — заключил собеседник издания.